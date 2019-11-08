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تقارير ومتابعات

شوادر حلوى المولد تتحدى قرار محافظ الجيزة.. وتجار:"أكل عيشنا"

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 04:19 م
جريدة الدستور
آية سالم - محمد حيدر
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حذر محافظ الجيزة من إقامة شوادر حلوى بالشوارع والميادين منعًا لإشغال الطريق العام، لاستغلالها، كما حذر من تركيب زينة دون الحصول على الترخيص اللازم، وحال المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وترصد "الدستور" مدى التزام التجار بتحذيرات المحافظ، وحجم تواجد الشوادر في الشوارع والميادين العامة، والتي جاءت على النحو التالي.

انتشرت أعداد كبيرة من شوادر حلوى المولد النبوي في الشوارع وأمام المحال التجارية، دون الالتفات لقرار محافظ الجيزة، وكان مبررهم تحقيق نسبة مبيعات معقولة.

وقال محمد الحواشي، صاحب محل بقالة، إن وجود الشوادر أمام المحال ليس لها علاقة بإشغال الطرق العامة ولا هي مخالفة للقوانين فهي تابعة للمحل، لافتًا إلى أن وجودهم لازم للطبقة الفقيرة والمتوسطة، عكس المحال الأخرى المرتفع أسعارها.

"أكل عيشنا"، بهذه الجملة بدأ أحد أصحاب الشوادر في منطقة الوراق، الذي أوضح أن موسم المولد النبوي، هو أكثر المواسم التي ينتعش فيها تجارة الحلوى، وعلى المحافظ أن ينزل لأرض الوراق للتأكد من أنها لا تشغل الطرق العامة والميادين.

وأوضح أحد التجار في منطقة إمبابة، أن وجود الشوارد أمر ضروري، خاصة في المناطق الشعبية، والتي تحتاج لمنتجات أسعارها مخفضة، مُشيرًا إلى أن الأسعار لديه تتراوح ما بين 90 و100 جنيه، وهناك أسعار أعلى تصل لـ150 و200 جنيه.



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