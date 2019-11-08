انطلاق أولى فعاليات قافلة "عيالنا" بالسويس

انطلقت اليوم الجمعة، أولى فعاليات القافلة الثقافية التي يقيمها المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف بمحافظة السويس، بمركز شباب حي الأربعين، تحت شعار "عيالنا" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.



وقدم فنانو المركز مجموعة من الورش منها "أمثالنا في أفلامنا" للدكتورة نبيلة حسن والفنانة مي عبدالنبي، وتم شرح حواديت الأمثال ويحولها الأطفال لأفلام قصيرة بإشراف الفنان وائل عوض.



كما قدم الفنان صفوت جودة ورشة "زخارف إسلامية وفرعونية"، وقدمت الفنانة منى متولي ورشة طباعة على الخيش، والفنانة آمال جمال الدين بمساعدة ريهام صبحي ورشة رسم وتلوين حر وطباعة على الورق، وقدم السيناريست وليد كمال ورشة "سر البطولة"، بالإضافة لعرضي الساحر والأراجوز على أن تواصل القافلة الثقافية فعاليتها في الفترة المسائية.