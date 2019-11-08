صالح يدعو الشعوب الإسلامية للاقتداء بالنبي محمد في حب الوطن

هنأ محمد مجدي صالح، المحامي بالنقض وأمين عام حزب الحرية المصري بالشيخ زايد، الأمة العربية والإسلامية بمولد أعظم خلق الله سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، داعيًا الأمة العربية والإسلامية باتخاذ رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قدوة لنا جميعًا في حبه وطنه مكة.



وذكر القيادي بحزب الحرية، قولة الرسول الشهيرة حين خرج من مكة المكرمة في هجرته إلى المدينة المنورة، ورغم علمه بأن الله ناصره فإنه قال لولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، وهكذا كان حب رسول الله لوطنه، وليكن لنا قدوة حسنة، وأن تكون شريعتنا هي كتاب الله في الاعتصام بحبل الله ولا نتفرق أبدًا فعوالم الشر لا تريد لأمتنا أن تتوحد ولا لشعوبنا أن تحيا.



وأضاف صالح، أن قيادتنا السياسية تمضي بمصر وتقود الأمة العربية والقارة الإفريقية نحو آفاق أكثر وحدة واتساعًا ونسأل الله لمصر وأمتنا الإسلامية والعربية الخير لنا ولشعوبنا.