البنتاجون ينفي المزاعم الإيرانية بإسقاط طائرة له بدون طيار

نفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" التقارير الإيرانية التي أكدت أن قوات الدفاع المحلية أسقطت طائرة أمريكية بدون طيار في مقاطعة خوزستان، مؤكدة أن جميع المعدات العسكرية الأمريكية في المنطقة قد تم التأكد من وجودها.



وكتبت القيادة المركزية الأمريكية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين العالمي "تويتر": "التقارير المزعومة عن سقوط طائرة أمريكية بدون طيار غير صحيحة، إذا سقط نظام الطائرات بدون طيار (UAS) في منطقة القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، فإنه لم يكن أحد أصول وزارة الدفاع، لقد تم التأكد من كل المعدات الأمريكية".



ويؤكد بيان البنتاجون أنه في حال سقطت بالفعل طائرة بدون طيار في هذه المنطقة، فهي ليست تابعة للقوات الأمريكية.



كان الجيش الإيراني قد قال في وقت مبكر من اليوم الجمعة، إن قوات الدفاع الجوي الإيرانية أسقطت طائرة بدون طيار أجنبية بالقرب من ميناء ماهشهر في مقاطعة خوزستان في البلاد، ومع ذلك، لم يتم الكشف عما إذا كانت الطائرات بدون طيار عسكرية أم مدنية.