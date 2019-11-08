ختام الدورة العالمية الـ13 للغسيل الكلوي بجامعة المنصورة

اختتمت فعاليات الدورة التدريبية العالمية الثالثة عشرة للاستصفاء الدموى بمركز أمراض الكلى والمسالك البولية جامعة المنصورة، والتى نظمتها وحدة الغسيل الكلوى بالمركز بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية فى الفترة من 3-11-2019 وحتى7-11-2019 لتدريب الأطباء من مختلف الدول الإفريقية.



وتم توزيع شهادات حضور الدورة على الأطباء الأفارقة المشاركين فى فعاليات الدورة بحضور الدكتورة نسرين صلاح عمر، قائم بأعمال عميد كلية الطب، والدكتور باسم صلاح وديع، مدير المركز، والأستاذ الدكتور أيمن الرفاعى نائب مدير المركز والأستاذ الدكتور حسين شعيشع مقرر الدورة.



وأعلنت الدكتورة نسرين عمر عن مشاركة عدد 35 طبيبًا من 20 دولة إفريقية تشمل (السودان - جنوب السودان - السنغال - تشاد - إريتريا - بوركينا فاسو - الكاميرون - بورندى - اريتريا - جابون - غينيا - مدغشقر- مورشيوس - ناميبيا - تشاد - أوغندا - زامبيا - كينيا - توجو - موزمبيق - بنين).