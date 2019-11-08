صحيفة أمريكية: مذكرة كبير الدبلوماسيين في سوريا كشفت الخلافات الكبيرة

أكدت صحيفة "ميليتري" الأمريكية، أن مذكرة وليام روبوك، أكبر دبلوماسي أمريكي في شمال سوريا، عكست مدة الانقسام الكبير داخل الإدارة الأمريكية حول الوضع في سوريا.



وتابعت أن المذكرة تعكس أن قرار الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية كان مثيرًا للخلاف بشدة، حتى داخل إدارته، وانتقد الديمقراطيون والجمهوريون هذه الخطوة على نطاق واسع، لأنها تخلت عن حليف رئيسي في الحرب ضد تنظيم "داعش".



وقال روبوك في المذكرة "لا توجد وسيلة لمعرفة ما إذا كان المزيد من الضغط على رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، قد توقف العملية أم لا".



وأضافت أن المذكرة أثارت مخاوف جديدة، من تكون الميليشيات التي تدعمها تركيا والمشاركة في العملية غير منضبطة ويمكن أن ترتكب فظائع تصل إلى حد جرائم الحرب.



وقال مصدر مسئول في الولايات المتحدة إن المبعوث الأمريكي لسوريا جيمس جيفري في أنقرة الآن من أجل التحدث عن مخاوف جرائم الحرب المزعومة.



ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية تأكيد أو نفي وجود مذكرة روبوك، لكنها قدمت بيانًا طويلًا يدافع عن تصرفات الإدارة التي اعترفت ضمنيًا بوجود نقاش داخلي قوي حول سياسة سوريا.

