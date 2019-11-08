الليلة.. توفيق عكاشة يكشف دور الإخوان فى القضاء على سباق الخيول العربية بمصر

يواصل الإعلامي توفيق عكاشة، فى حلقة الليلة من برنامجه "مصر اليوم" المُذاع على قناة الحياة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، كشف خفايا وأسرار ما تتعرض له المنطقة العربية من مؤامرات، وفي القلب منها مصر.



كما يتابع مستجدات ثورة العراقيين واللبنانيين التى ترفع شعار القومية العربية وتلفظ الطائفية والعرقية، مستعرضًا حجم المخاطر الكبيرة التى تحيط بالوطن العربي، ويكشف أوجه القوة الاقتصادية والعسكرية والبشرية للدول العربية مجتمعة، ومقارنتها بالقوى الكبرى التى لا تمتلك كل هذه الإمكانات البشرية والمادية.



ويطالب عكاشة بضرورة التحالف وتكوين تحالف عربي لحماية الأمة من الدمار، حيث يرى أن العرب هم أكثر الأمم عرضة للمخاطر خلال الفترة القادمة، مطالبا بأن تكون لديهم خطة لمواجهة مخططات القضاء على الجنس العربي، كما يكشف دور جماعة الإخوان الارهابية في القضاء على سباق الخيول العربية فى مصر، والتأثير السلبي على مصر اقتصاديا.



كما يستعرض البرنامج أبرز القضايا التى تناولتها الصحافة المحلية والعربية والعالمية خلال الأسبوع المنتهى.