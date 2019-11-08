"القومي للإعاقة": دورات تدريبية لموظفى المحليات بالمحافظات

قال الدكتور بهاء مختار، الأمين العام المساعد للمجلس القومي لأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس برئاسة الدكتور أشرف مرعي يتعاون مع الحكومة لإقامة دورات تدريبية في كافة الوزارات والهيئات لكيفية التعامل مع أشخاص ذوي الإعاقة لتقديم كل الخدمات لهم.



وأضاف في تصريحات خاصة للدستور، أن المجلس سيقعد دورات تدريبية خلال الأيام المقبلة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، في كل المحافظات.



وأوضح أن المجلس يتواصل مع وزارات العدل والداخلية والدفاع لتنظيم وعقد دورات تدريبية للموظفين والخبراء والأخصائيين النفسنيين والاجتماعيين لرفع المستوى المعرفي لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ووسائل ولغات التواصل معهم.