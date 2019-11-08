الطرق الصوفية تشارك بموكب "المولد النبوى" فى بورسعيد

شاركت المشيخة العامة للطرق الصوفية بمحافظة بورسعيد، عصر اليوم الجمعة، بالموكب الاحتفالي، الذي نظمته المحافظة، احتفالًا بالمولد النبوي الشريف.



وانطلق الموكب من أمام مسجد مريم بحى المناخ مرورًا بشارع الثلاثيني، وانتهاءً أمام بالمسجد العباسي بشارع محمد علي، بمشاركة سيارات الأحياء وعدد من الشركات المزينة بالورود، بجانب وحدات من إدارتى الحماية المدنية والمرور، بالإضافة إلى فرق الفنون الشعبية و"التنورة"، وشباب مديرية الشباب والرياضة.



وحمل منتمون للطرق الصوفية (السمانية والبرهامية والرفاعية)، لافتات عليها عبارات تهنئة لأهالي بورسعيد بمناسبة قرب المولد النبوي الشريف، مرتدين الملابس الخضراء، والجلباب الأبيض، وحملوا الأعلام ووضعوا "الأوشحة" الخاصة بهم.



ومن المنتظر أن ينضم محافظ بورسعيد إلى المشاركين بالموكب، لتبادل التهنئة مع المواطنين، بمناسبة ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي، وتوجيه الشكر للمشاركين بالموكب الاحتفالي.