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سياسي

"الحرية المصري" يفتتح مقره الـ313 بدار السلام

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 03:43 م
الدكتور صلاح حسب
الدكتور صلاح حسب الله
عائشة حسن
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أعلن حزب الحرية المصري، افتتاحه المقر 313 للحزب بأمانة دار السلام، وذلك تحت رعاية الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، وبحضور الدكتور مجدي علام، نائب رئيس الحزب، والمهندس رأفت زكي أمين تنظيم الحزب بالقاهرة، ومحمد عبداللطيف رئيس قطاع جنوب، وحسن مهران أمين القسم.

وألقى الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، كلمة أشاد فيها بجهود الدولة وما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنجازات عديدة ومشروعات قومية عملاقة فى جميع أنحاء البلاد، وبدأت تظهر نتائجها على أرض الواقع، مشيدا بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى وتحيته للشعب المصري العظيم الذي تحمل تداعيات الإصلاح الاقتصادي.

كما وجه حسب الله الشكر للقوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية على دورهما الوطنى والناجح فى مكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، وتحقيق الاستقرار السياسي والحفاظ على أمن الشعب المصرى، مشيدًا بجهود قيادات وكوادر وشباب حزب الحرية المصرى على مستوى الجمهورية وتفاعلهم الكبير مع الجماهير والتفكير من خارج الصندوق بمبادرات متعددة لمساندة الفئات الأكثر احتياجًا من الشعب المصرى العظيم، خاصة فيما يتعلق بتوفير الخدمات الصحية والسلع الأساسية بأسعار مخفضة، ومواجهة مشكلات محو الأمية والقيام بعمليات التشجير والنظافة والإنارة وغيرها من الخدمات الجماهيرية.
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