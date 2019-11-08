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الثقافة

عرض "الثامنة مساء" يبهر الجمهور الكينى

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 03:43 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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شهد خالد الأبيض، سفير مصر لدى كينيا، مساء أمس الخميس، العرض المسرحى "الثامنة مساء" من إنتاج فرقة مسرح الغد التابعة للبيت الفني للمسرح، ضمن فعاليات مهرجان كينيا الدولي للمسرح، بمسرح جامعة نيروبي بالعاصمة، وسط إقبال جماهيري كبير.

وأقامت السفارة المصرية قبل العرض استقبالًا مصريًا خالصًا للجمهور بالمأكولات المصرية الشهيرة للتعريف بثقافة مصر وشعبها، وقد أشاد السفير بالعرض وجودته وتميز عناصره المختلفة، وأكد أنه صورة مشرفة للمسرح المصري أمام العالم.

وعبر الفنان سامح مجاهد، مدير فرقة مسرح الغد، عن سعادته الكبيرة برد فعل الجمهور الكيني، ليلة أمس، حيث كان العرض مترجمـًا للإنجليزية مما ساعد على التواصل مع العرض أكثر، بالإضافة إلى سينوغرافيا العرض التي أبهرت الجمهور الكيني، وتميز الممثلين والذي لمسه الممثلون بأنفسهم عقب العرض من إقبال الجمهور الكبير للحديث والتصوير معهم، وأشاد الجمهور أيضًا بقصة العرض وتميز إخراجه، وقد وجه "مجاهد" الشكر لفنيي العرض وهم إبراهيم الطماوي، عز حلمي، ومدحت رجب، لما قدموه من مجهود كبير ودقة عالية، وتحمل سفر طويل وفك وتركيب لديكور وإضاءة العرض في ساعات معدودة.

يذكر أن العرض قد تم افتتاحه أول مرة فى نوفمبر 2017، كما شارك ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان "ليالى المسرح الحر الدولى" الدورة 13 بالأردن فى شهر أبريل الماضى، وعرض عدة مواسم على مسرح الغد.

"الثامنة مساء" يدور حول أربعة أشخاص يقرر كل منهم الانتقام من الآخر ويتفاجئ الجميع بأن كل شخص حدد نفس الميعاد للانتقام، وتترك النهاية مفتوحة للجمهور ليحددها، العرض عن تجربة مختلفة يدعو من خلالها العالم إلى التسامح والتصالح والعفو وتقدم فيها تقنيات جديدة فى المسرح، كما تقدم تقنية الرسم بالرمال.

"الثامنة مساء" من إنتاج فرقة مسرح الغد، بطولة وفاء الحكيم، محمد عبد العظيم، لمياء كرم، نائل على، يحكى قصائده الشاعر عبدالله حسن، ديكور مى زهدى، ألحان جو حنا، ملابس نورهان سمير، تأليف ياسمين فرج، وإخراج هشام على.
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