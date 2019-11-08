بأمر الطبيب.. فئات محرومة من حلوى المولد

يتسابق المواطنون لشراء حلوى المولد؛ وهناك أشخاص يأكلون بشراسة، فيما يفضل آخرون قليل منها، لكن تبقى فئات محرومة بأمر الطبيب الذي يحذرها من خطورة تناول الحلوى على صحتها، لما له من تأثير سلبي.



الدكتور أحمد مراد، استشاري أمراض الجهاز الهضمي، أوضح هذه الفئات كالتالى.



1- المصابون بأمراض الكبد، فإن حلوى المولد تشكل خطورة على صحتهم.

2- المصابون بالسمنة، تضاعف وزنهم.

3- المصابون بأنيميا الفول.

4- مرضى النقرس.

5- مرضى السكر.

6- مرضى القلب.

7- ذوو النسب العالية من الكولسترول والدهون.

8- مرضى الكلى.







