"الصحة" ستطلق حملة ضد المرض.. تعرف على مضاعفات"الحصبة"

تستعد وزارة الصحة والسكان، لإطلاق حملة لتوعية الأهالي ضد مرض الحصبة، ووضع الإجراءات الواجب اتباعها في حال إصابة أحد أفراد أسرة بالمرض، وخصوصا بين الأطفال.



وهناك مضاعفات عديدة لمرض الحصبة إذا أهملته، وذلك وفقًا لموقع "health:



- التهاب الأذنين: يسبب مرض الحصبة التهابات الأذنين لدى واحد من كل 10 أطفال يصابون به..



- التهاب السحايا: واحد من كل ألف مصاب بداء الحصبة، تقريبًا، قد يصاب بالتهاب السحايا، وهو التهاب يصيب الدماغ جرّاء عدوى فيروسية تسبّب القيء، الاختلاج والتشنج كما قد تؤدي، في حالات نادرة، إلى غيبوبة..



- التهاب رئوي: واحد من كل 15 مصابًا بداء الحصبة سوف يصاب بالتهاب رئوي، قد يكون مميتًا.



- إسهال وقيء: مضاعفات كهذه هي أكثر انتشارا لدى الأطفال والرضع.



- التهاب الشعب الهوائية، التهاب البلعوم أو الخُناق: قد يؤدي مرض الحصبة إلى الإصابة بالتهاب الحنجرة أو التهاب الغشاء المخاطي في الجوانب الداخلية من القصبات الهوائية الرئيسية في الرئتين.



اضطرابات الحمل: على النساء الحوامل توخي الحذر الشديد في كل ما يتعلق بداء الحصبة والحرص الشديد على عدم التعرض للفيروس لأن ذلك قد يؤدي إلى الإجهاض أو الابتسار الخِداج أو إلى ولادة أطفال قليلي الوزن عند الولادة.



انخفاض عدد صفائح الدم: قد يؤدي داء الحصبة إلى انخفاض في عدد صفائح الدم، وهي خلايا الدم الضرورية لتخثّر الدم.

