مجموعة حقائب يد جلدية ثمرة تعاون أكني ومالبيري

تعاونت دار الأزياء السويدية "أكني ستديوز" والعلامة البريطانية "ماليبري" لإطلاق مجموعة محدودة الإصدار من حقائب اليد الجلدية.



جاء هذا التعاون بين المدير الإبداعي لأستديوهات "أكني" جوني يوهانسون، والرئيس التنفيذي لعلامة "مالبيري" تييري أندريتا، وصرح الأول في بيان لجريدة ديلي ميل: "هذه مجموعة عن الصداقة وحريتنا كعلامات تجارية للقيام بما نريد، إنها بمثابة محادثة بين استوديوهات أكني ومالبيري، تأسست على الاحترام المتبادل والرغبة في إنتاج منتج رائع".



وأضاف أندريتا في البيان أن التعاون هو مظهر مثالي لروح كلا العلامتين التجاريتين، إنه يعرض أخلاقيات التصميم السويدي الرائع لـ Acne Studios ويحتفل بالتراث البريطاني وحداثة Mulberry".



كانت المنصتان العالميتان أعلنتا عن تعاونهما على حساباتهما الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، من خلال نشر فيديو لشعار جديد يعرض حروف "Acne Studios" كأوراق مدمجة مع شعار الشجرة لـ "مالبيري".



تجمع المجموعة الجديدة بين الأسلوب الأنيق لـ"مالبيري" والأسلوب المينيماليست غير المصقول لأستوديوهات "أكني"، وتتكون من 17 حقيبة يد وحقائب جلدية صغيرة، تشمل حقائب اليد، حقيبة كمبيوتر محمول، محفظة النقود، حقيبة الجيب وغيرها.



أما القطعة المميزة في المجموعة فهي حقيبة "موسيبي" المعقدة من "اكني" التي تم دمجها مع حقيبة "بايسووتر" من "مالبيري" وتأتي بأحجام مختلفة وثلاثة ألوان: البني والأسود والوردي، وتشمل تصميمات الحقائب حقيبة الساتشيل سكوتشينج جرين من "مالبيري" والتي تأتي بالعديد من التفاصيل المعدنية كبيرة الحجم والأشرطة، وتتراوح أسعار قطع مجموعة "Acne Studios x Mulberry" المحدودة الإصدار بين 110 دولار أمريكي و1675 دولار أمريكي.