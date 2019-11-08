روسيا: مستعدون لضمان الاتفاقيات المستقبلية بين الأكراد ودمشق

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، إن روسيا مستعدة للعمل كضامن للاتفاقيات بين الفصائل الكردية والحكومة السورية.



وأضافت زاخاروفا: "مهمتنا هي تسهيل هذا الحوار، وربما ضمانه، والتنفيذ المستقبلي للاتفاقيات إذا تم التوصل إليها".



وأشارت زاخاروفا، ردا على المفاوضات المحتملة بين الأكراد والحكومة السورية، وانضمام القوات الكردية إلى الجيش السوري، إلى أنه من حيث الشكل والكيفية، يجب أن تقرر هذه المسألة مباشرة، من قبل دمشق والفصائل الكردية ذات العلاقة.



وكان القائد العام لـ "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي أكد - في وقت سابق - وجود شرطين أساسيين للأكراد للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية الأول، أن تكون الإدارة القائمة حاليا جزءا من إدارة سوريا عامة ضمن الدستور، والثاني، أن تكون لـ"قوات سوريا الديمقراطية" كمؤسسة استقلالية، أو أن تكون لها خصوصيتها ضمن منظومة الحماية العامة لسوريا.