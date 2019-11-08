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فن

وزيرة التضامن تشيد بمهرجان متحف قصر النيل

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 03:38 م
جريدة الدستور
حسين الجندي - محمد مجدي
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قالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن مهرجان متحف قصر المنيل يرتقي بالذوق العام، ويحافظ على التراث الموسيقي، وجاء ذلك أثناء حضورها حفلًا للميتزوسوبرانو فرح ديباني وعازف البيانو المصري الصاعد العالمي سيف الدين محيي.

وأضافت أنه بالرغم من اختلاف الثقافات والمتغيرات الاجتماعية التي طرأت على المجتمع أدت إلى تضاؤل الفن الأوبرالي والموسيقى الكلاسيكية في مصر بشكل خاص إلا أن مهرجان قصر المنيل الذي تنظمه إحدى الجمعيات المدنية، وهي وجمعية أصدقاء متحف قصر المنيل يلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على بريق ذلك الفن الرفيع في مصر.

ولعل الحضور الجماهيري له يؤكد أن الفن الكلاسيكي له عشاقه ومحبوه.

يذكر أن مهرجان قصر المنيل يقام برعاية الاتحاد الأوروبي ووزارتي الآثار والثقافة وعدد من السفارات الأجنبية في مصر.
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