الأمن العام يداهم البؤر الإجرامية في بحيرة المنزلة

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، حملات موسعة للقضاء على أشكال الجريمة في بحيرة المنزلة، بجانب تكثيف الحملات الأمنية لاستهداف المناطق التي تستغلها العناصر الإجرامية وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامي، والتي من بينها "بحيرة المنزلة" بنطاق مديريات أمن "الدقهلية، بورسعيد، دمياط".



وذلك لضبط التشكيلات العصابية المشهور عنهم القيام بأعمال البلطجة وفرض السيطرة والاتجار في الأسلحة النارية والمواد المخدرة والمحكوم عليهم الهاربين، الذين يتخذون من البحيرة مأوىً لهم، وكذا تمشيط المسطح المائي لضبط مخالفات الصيد لاستمرار إحكام السيطرة الأمنية وبث الطمأنينة لدى المواطنين.



كان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجه بالقضاء على البؤر الإجرامية وأوكار الجريمة بمنطقة البحيرة المنزلة، وإعادتها إلى طبيعتها.



وأسفرت جهود الحملات مُكبرة برئاسة قطاع الأمن العام والتنسيق مع مديريات الأمن المعنية والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وقطاع الأمن المركزي خلال الفترة من 3-8 حتى 29-10-2019 عن ضبط 78 عنصرا إجراميا 62 بأمن الدقهلية – 16 بأمن دمياط، واستهداف عنصر شديدة الخطورة مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية- "مسجل شقي خطر- فرض سيطرة" سبق اتهامه في 13 قضية "سرقة بالإكراه، بلطجة، سلاح ناري، ضرب" ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية "مخدرات وسلاح ومقتله إثر تبادله إطلاق الأعيرة النارية مع القوات بمكان اختبائه بدائرة مركز شرطة صان الحجر بأمن الشرقية، وعثر بجوار على بندقية آلية- 7 خزينة- طبنجة- 166 طلقة مختلفة الأعيرة- 190 قرص مخدر مبلغ مالي.



كما ضبط 247 قطعة سلاح ناري عبارة عن 46 بندقية آلية- 94 بندقية خرطوش- 5 طبنجة- 102 فرد محلي- 1076 طلقة مختلفة الأعيرة، 178 قضية اتجار بمضبوطات بلغت 330،385 كيلو جرام لمخدر البانجو- 4976،530 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1،763 كيلو جرام لمخدر الهيروين- 723 قرص مخدر وبحوزة 371 متهما.



كما سقط في يد قوات الأمن العام، 5 تشكيلات عصابية ضمت 11 متهما ارتكبوا 7 حوادث سرقات متنوعة، 33 قطعة سلاح أبيض 20 سكينا، 11 مطواة، سيف، خنجر، فضلا عن تنفيذ 42640 حكما 129 جناية – 16939 جزئي ومستأنف –13228 غرامة 12344 مخالفة من بينها 2 بالمؤبد بإجمالي 6766 محكوم عليه.



كما ضبط 23 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة، 2392 قضية "ثروة سمكية، زراعية ومستلزمات إنتاج زراعي، بيئة ومحميات طبيعية، منافع ري وصرف" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.