الغد يكرم بعض قيادات الجيش وأسر الشهداء

ةأقام، أمس، حزب الغد برئاسة موسي مصطفي موسي، احتفالًا بمسرح نقابة التجاريين بشارع رمسيس بمناسبة الذكري ٤٦ لانتصارات أكتوبر المجيدة.



وأكد رئيس الحزب على قيمة الانتصار وأهميته ونتائجه وحاجتنا دائمًا إلي تذكره، متوجهًا بالتحية للقائد الأعلى لقواتنا المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقائد العام الفريق أول محمد ذكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وجميع قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وتوجه بالتحية لجميع أسر الشهداء وذويهم.



حضر الاحتفال أعضاء الهيئة العليا وأمناء المحافظات بالحزب، وتم تكريم عدد من قيادات الجيش وبعض أسر الشهداء وتسليمهم درع الغد، وتضمن الحفل فقرات غنائية وطنية وشعرية.



وأكد حزب الغد، في بيان له، أن الحفل نظمه اللواء مصطفي سعد عبية، نائب رئيس حزب الغد للإدارة المحلية ورئيس حي الشرابية الحالي، والمهندس حسن ضوة، المنسق العام لمتابعة شئون المحافظات بحزب الغد ومساعد رئيس حزب الغد لمحافظة الشرقية، وأمين عام منيا القمح، وقدمت للحفل الإعلامية القديرة سحر عباس.