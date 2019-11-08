السيسي يتفقد مشروعات الطرق والكباري بمصر الجديدة.. ويوجه بتنفيذها وفق جدول زمنى سريع

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم (الجمعة)، سير الاعمال الإنشائية بمجموعة مشروعات الطرق والكباري بمنطقة مصر الجديدة. بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.



وتتضمن الأعمال كوبري الميرغني وميدان السبع عمارات والتطوير المتكامل لميدان روكسي وميادين كل من أحياء سفير وهارون والتجنيد، وكذلك المحاور الجديدة بكل من شوارع النزهة وابوبكر والخليفة المأمون.



وتهدف المشروعات إلى تسهيل حركة المرور داخل حي مصر الجديدة، وربطها بالمحاور الرئيسيّة الممتدة الي التجمعات العمرانية والمدن الجديدة وكذلك لداخل العاصمة القاهرة.



وأوضح البيان أن "الرئيس وجه بإنجاز تلك المشروعات وفق جدول زمني سريع كما هو مخطط، لرفع المعاناة عن المواطنين وقاطني حي مصر الجديدة، وفق أعلى معايير الجودة، وكذا مراعاة مواكبة التصميمات الهندسية للمشروعات للطابع المعماري للحي".



وأشار البيان إلى أن الرئيس حرص على الالتقاء مع عدد من العاملين بتلك المشروعات.