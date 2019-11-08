غدًا.. عرض فيلم "اختفاء والدتي" بسينما زاوية

تعرض سينما زاوية، فيلم "اختفاء والدتي" للمخرج بنيامينو باريسي، ضمن قسم الأفلام التسجيلية في البانوراما الأوروبية، في تمام الساعة الرابعة مساء غد السبت، وسيلي العرض نقاش مفتوح مع المخرج.



يركز الفيلم على قصة "بينيديتا بارزيني"، عارضة الأزياء المرموقة التي حطمت الأفكار النمطية المتعلقة بتلك المهنة حين امتهنت الصحافة وصارت أستاذة جامعية، أثارت غضب صناعة الموضة بنقدها اللاذع لمدى تغلغل ثقافة احتقار النساء بها. أما الآن، وقد تجاوزت (بينيديتا) سن السبعين، فقد تعمقت كراهيتها لصور الموضة لتمثِل بالنسبة لها أزمة وجودية، بهدوء ودون سابق إنذار، تقرر حزم أمتعتها وتخبر ابنها (بنيامينو) بأنها تنوي الاختفاء عن العالم للأبد، يصيب "بنيامينو" القلق ويصيغ خطة يتمنى بها أن يساعد أمه على مواجهة أكثر ما ترتاب بدلًا من الفرار منه؛ ألا وهو الكاميرا. يقوم بتصويرها؛ ويسعى بذلك إلى كشف النقاب عن جوهر أمه الحقيقي، وتوثيق قصة حياتها كما تريد هي أن يتم سردها.



الفيلم حاصل على جائزة أفضل فيلم تسجيلي بمهرجان بوسطن السينمائي العالمي، وعرض في إطار البرنامج الرسمي لمهرجان ساندانس السينمائي، كما عرض في إطار البرنامج الرسمي لمهرجان سي بي إتش دوكس.



"بنيامينو باريسي".. مخرج ومصور سينمائي، مواليد 1986، حصل على شهادة في الفلسفة في جامعة "ستاتال دي ميلانو"، وعلى شهادة في الاقتصاد السياسي الدولي في كلية "كينجز كولدج" بلندن، وحصل لاحقًا على ماجستير الفنون في تخصص السينماتوغرافيا في المدرسة القومية للسينما والتليفزيون بمدينة (بيكونزفيلد) بالمملكة المتحدة.



منذ عام 2011 يعمل "باريسي" كصانع أفلام وكمدير تصوير ومصور سينمائي، تتضمن الأعمال التي نفذها كمدير تصوير العديد من الأفلام الروائية والتسجيلية الطويلة، والدعايات، وأفلام الموضة، والأفلام القصيرة، وشاركت تلك الأعمال في مهرجانات مختلفة عبر أنحاء العالم، ويعد "اختفاء والدتي" أول الأفلام الطويلة التي يقوم بإخراجها.