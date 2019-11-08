ضبط عاطلين بحوزتهما 2.5 كيلو فودو فى المقطم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على عاطلين بحوزتهما 2.5 كيلو فودو و100 جرام هيروين بالمقطم، وحرر محضر بالواقعة.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم المخدرات وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط "م. ف"، 30 سنة، عاطل، أثناء وجوده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزته كمية من الفودو المخدر وزنت 2.55 كيلو جرام، 115 جنيهًا، هاتف محمول.



كما تمكن الضباط من ضبط "م. "، 25 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في 3 قضايا آخرها 2951 لسنة 2018م بدر "مخدرات"، أثناء وجوده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 100 جرام، 90 جنيها، هاتف محمول.



وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما، وجار تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة.