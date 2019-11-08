حبس رجل أعمال شهير بالغردقة بتهمة تزوير مستندات رسمية

قررت نيابة الغردقة، اليوم حبس رجل أعمال شهير بمدينة الغردقة أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التزوير في مستندات في مجال العقارات بالغردقة.



وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من العميد محمد دردير رئيس المباحث الجنائية بتلقى مباحث الأموال العامة بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بقيام أحد رجال الأعمال يدعى "ا. ع" بالتزوير في مستندات رسمية.



وأسفرت التحريات التي أشرف عليها العميد محمد دردير مدير رئيس مباحث المديرية بصحة الواقعة، وتمكن ضباط مباحث الأموال العامة من إلقاء القبض على المذكور بمقر إقامته بمنطقة الكوثر جنوب مدينة الغردقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.