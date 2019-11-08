الهدهد: ذكرى المولد النبوي دعوة للمراجعة ووقفة للتأمل

أكد الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، أن ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم هو ميلاد أمة وعطاء من الله عز وجل، وانطلاق سيرة لنبي مصلح عظيم، أنار الله به طريق البشرية بالحق وهداها إلى الوحدانية الخالصة والشريعة العادلة ومكارم الأخلاق، لذا يجب علينا الاقتداء به واتباع سنته حتى نفوز برضا الله سبحانه وتعالى.



وأوضح أن ذكرى المولد النبوي هي دعوة للمراجعة ووقفة للتأمل، يقف عندها أحباب المصطفى- صلى الله عليه وسلم- ليراجعوا أنفسهم في مدى التزامهم بدين الله تعالى واتباعهم لحبيبهم محمد صلى الله عليه وسلم.



كان الدكتور إبراهيم الهدهد، ألقى خطبة الجمعة من الجامع الأزهر، ودار موضوعها حول "ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم".