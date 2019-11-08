لجنة جرد متحف الفن الحديث تواصل عملها للعام الثالث

تواصل لجنة الجرد المشكلة من قطاع الفنون التشكيلية، أعمال جرد متحف الفن الحديث التابع للقطاع، بعد واقعة سرقة لوحات الفنان محمود سعيد من داخل المتحف في عام 2017.



وتركز اللجنة في الجرد على التدقيق، وتعمل على رقمنة الأعمال بشكل جيد وصحيح، حتى تتلاشى الأخطاء التي وجدت في عمليات الجرد السابقة.



وتراعي اللجنة أثناء عمليات الجرد تورايخ اقتناء المتحف لتلك الأعمال التي تعد أمنًا قوميًا للدولة المصرية، ًا تراثية وفنية لا يمكن الاستغناء عنها، أو التفريض فيها.



وكان متحف الفن الحديث قد شهد خلال الفترة الماضية العديد من الأزمات، التي أثرت على البنية التحتية الخاصة به، والتي تتطلب تجديد شبكات الكهرباء، والصرف الصحي، لتفادي تعرض الأعمال لأي أضرار سواء طبيعية، أو غيرها، نتيجة للرطوبة، أو ارتفاع درجات الحرارة.