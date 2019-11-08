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الثقافة

"ثقافة المنيا" تستعرض دور مصر في النهوض بالقارة السمراء

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 03:02 م
ثقافة المنيا
ثقافة المنيا
جمال عاشور
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عقد بيت ثقافة العدوة بمحافظة المنيا، محاضرة بعنوان "دور مصر في النهوض بالقارة الإفريقية" ألقاها دكتور هاني عطا الله، وأوضح أنه إيمانًا من الدولة المصرية الراسخ للنهوض بالقارة الإفريقية "القارة السمراء" في جميع المجالات الصحية والرياضية والثقافية، وذلك من خلال تنظيم رعاية صحية متكاملة لأبناء القارة الإفريقية من أجل توفير حياة آمنة للجميع.

أعقبها فقرة شعرية للشاعر محمد عبدالقوى حسن الذي قدم قصيدة بعنوان "أغنيلك" وأخرى بعنوان "مصر الحبيبة"، كما أكد على استمرار الجهود المشتركة مع الأشقاء الأفارقة في المجال التنموي تشارك فية الوكالة المصرية من أجل التنمية في نقل الخبرات المصرية المتنوعة مع الكوادر الإفريقية في العديد من المجالات، لافتًا إلى دور الدبلوماسية التى استطاعت أن تقطع شوطًا طويلًا للتغلب على العديد من العقبات المتعلقة بتحقيق السلم والأمن، إلا أنه تظل الحاجه للمزيد من العمل الإفريقي المشترك بين دول القارة لترسيخ مقومات السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا، أعقب ذلك ورشة فنية للتعبير الحر، وذلك بمدرسة العدوة الابتدائية.

استضاف بيت ثقافة مطاى طلاب مدرسة العروبة، وذلك للتعرف على الأنشطة المختلفة التى يقدمها البيت للرواد، ثم تفقدوا مكتبة الطفل وقراءة القصص والحكايات، ونظمت مكتبة أبوان الثقافية محاضرة بعنوان "ورشة تدريب عملي إجراء عملية النسخ واللصق في ويندوز" ألقاها محسب عبدالحميد بمدرسة أبوان الإعدادية.
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