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سياسي

برلمانى: محاولات نشر الشائعات لن تنال من أمن واستقرار مصر

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 03:00 م
جريدة الدستور
عائشة حسن
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قال النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، إن محاولات نشر الشائعات التي يراد بها السوء والتخريب في مؤسسات الدولة، لن تنال من أمن واستقرار مصر شيئًا، ولن تثنى الشعب المصرى عن المضى قدمًا نحو مستقبل أفضل.

وأشاد عبدالقادر بخطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أمس، لافتًا إلى أن كلماته تضمنت مجموعة من الرسائل المهمة، والتي أكد فيها أن التطرف والإرهاب والتشكيك والافتراء وجميع محاولات التخريب والترهيب المادية والمعنوية لن تثني هذا الشعب العظيم عن المضى قدمًا نحو مستقبل أفضل، مشيرًا إلى أنها رسالة لكل من تسول له نفسه إشعال الفتن في المجتمع، وليعلم أن وحدة الشعب وتماسكه أقوي من أي اختراق.

كما ثمن عبدالقادر، رسالة الرئيس التي أكد فيها أنه ستتم مواجهة الشر بالخير والرد على محاولات الهدم بالبناء واليأس الذي تحاول جماعات الشر وسفك الدماء غرسه فى نفوس المواطنين الآمنين بالعمل، والتأكيد على وسطية الدين الإسلامي ومحاربة العنف والفكر المتطرف.
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