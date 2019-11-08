تارا عماد تشعل إنستجرام بجلسة تصوير جديدة (صور)

خضعت الفنانة الشابة تارا عماد، لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور يوسف طايع.



وظهرت "تارا" بإطلالة شتوية جذابة، مرتدية بنطلون من اللون الأسود، وتيشرت من اللون الأسود، وجاكيت فرو منقوش بالرسومات المزخرفة، ونالت صور الجلسة التي نشرها المصور عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إعجاب محبي الفنانة الشابة.



وتواصل الفنانة تارا عماد، بروفات مسرحية "علاء الدين" المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولتها أحمد عز، محمد سعد، هشام إسماعيل، كريم عفيفي، إسلام إبراهيم، تارا عماد، وجارى تعاقدات عدد من النجوم الفترة الحالية، تأليف ورشة كتابة تضم حسن المهدي، محمد جلال، محمد طلعت، أحمد شيكو وضياء محمد، ومن إخراج مجدي الهواري.