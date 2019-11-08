شاهد.. نيكول سابا تدعم الثورة اللبنانية

أحيت المطربة اللبنانية نيكول سابا حفلًا غنائيًا ضخمًا داخل نادي الزهور بمدينة نصر فى القاهرة، بحضور الآلاف من الأعضاء وأسرهم من مختلف الأعمار.



وبمجرد صعود نيكول سابا على خشبة المسرح، مرددة أغنية "حفضل أحلم" تعالت هتافات وصيحات الجمهور، بعدها حرصت نيكول على تحية الجمهور لحفاوة الاستقبال ورفعت العلم اللبناني قائلة:"وأنا حفضل أحلم بثورة بلدي في تحقيق الحرية ومكافحة الفساد"، وسط أجواء حماسية من الجمهور المصري الذي ردد "بنحبك يا لبنان".



نيكول سابا أشعلت حفل نادي الزهور بالعديد من أغانيها الشهيرة "براحتي "، التوتو ني"، "قررت "، بالإضافة إلى "ياواد يا تقيل"، و"سهر الليالي" و"بنت السلطان" للمطرب الشعبي أحمد عدوية.. وغيرها ممن تخللها قيام إدارة نادي الزهور بتكريمها، وسلمها درع النادي المستشار محمد الدمرداش وأحمد أسامه، وسط المزيد من أجواء الإثارة.



كما التقت نيكول سابا مع المطرب هيثم شاكر قبيل صعودها على خشبة المسرح الذي حرص على الاطمئنان عليها وعلى أوضاع الحياة بلبنان وتمني استقرار الأمور في القريب العاجل وتبادلا الصور التذكارية مع القائمين على الحفل.



على جانب آخر تستعد نيكول لإطلاق عدد من الأغنيات الجديدة مع الشاعر أمير طعيمة، والملحن محمد يحيى، حيث يتوقع المقربون وصناع العمل أن تكون بمثابة نقلة مختلفة في المشوار الغنائي للنجمة اللبنانية.