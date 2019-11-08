بيدرسون: هناك مفاجآت تم الاتفاق عليها والمباحثات كانت جيدة

وصف المبعوث الأممى لدى سوريا غير بيدرسون، المباحثات ونقاشات اللجنة الدستورية فى هذه الجولة بالـ"الإيجابية والجيدة العميقة".



وأضاف بيدرسون خلال مؤتمر صحفى، اليوم، أن هناك العديد من الأمور والمفاجآت التى تم الاتفاق عليها، مشيرًا إلى وجود خلافات نسعى لحلها.



وأوضح بيدرسون أن الاجتماعات بحثت مكافحة الإرهاب ومؤسسات الدولة السورية وتطوير الدستور، مؤكدًا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار شمالى سوريا.



واختتمت اللجنة المصغرة المنبثقة عن الهيئة الموسعة للجنة مناقشة الدستور اجتماعاتها اليوم في مبنى الأمم المتحدة في جنيف، بمشاركة الوفد المدعوم من الحكومة السورية والوفود الأخرى.