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فن

هيثم شاكر يحيى حفلًا بنادى الزهور (صور)

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 02:51 م
جريدة الدستور
حسين الجندي
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أحيا النجم هيثم شاكر أمس حفلًا بنادي الزهور تحت رعاية صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطي والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. وامتلأ المسرح بالجماهير الغفيرة الذين تغنوا بألحان ألبوم معرفة قديمة بصحبة هيثم خلال الحفل.

يذكر أن هيثم شاكر قد قدم الشهر الماضي أكبر حفل جماهيرى على مستوى محافظة الفيوم، حيث حضره أكثر من 30 ألف شخص، وتم تسليمه درع الجامعة، تكريمًا له بعد حرصه على تبرعه بأجره بالكامل لصالح مستشفى جامعة الفيوم.

يذكر أن ألبوم معرفة قديمة منذ انطلاقه قد حقق نجاحًا كبيرًا، حيث تصدر تريند «تويتر» أكثر من مرة، وظل محافظًا على المركز الأول في موقع iTunes ليعزز تفوقه على جميع الألبومات العربية والأجنبية داخل مصر، وتضمن ترند يوتيوب 7 أغنيات من الألبوم.

ويأتي ألبوم معرفة قديمة بعد 5 سنوات من التحضير، تعاون خلالها مع كبار المؤلفين والملحنين، ويضم الألبوم 13 أغنية وهى «ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحو، إحنا افتراقنا، مفيش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، معرفة قديمة».

ومن بين المؤلفين الذين تعاون معهم النجم المؤلفين أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، نادر عبد الله، محمد رفاعي، محمد القاياني، رمضان محمد وسلامة علي، ليخرج بـ 13 أغنية مختلفة من ألحان عمرو مصطفى، وليد سعد، محمد يحيى، شادي حسن، تامر علي وأحمد صلاح حسني.
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