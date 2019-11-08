اليوم.. انتظام صرف السلع التموينية وتفعيل السيستم بجودة عالية

قالت فاطمة عبدالمقصود عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن اليوم الجمعة يتم الانتظام في صرف مقررات التموين لشهر نوفمبر الجاري لليوم الثامن على التوالي فضلاً عن أنه سيستم شركات الكروت الذكية لمنظومة التموين يعمل بكفاءة عالية ولم يتم انقطاع الشبكة حاليًا عن تفعيل ماكينات الصرف بالإضافة عن أنه تم الانتهاء من صرف نسبة 50% من مقررات التموين نوفمبر الجاري.



وأكدت عبدالمقصود، في تصريح خاص لـ "الدستور"، أن كل السلع التموينية الـ20 سلعة متوفرة في مخازن تجارة الجملة، ولا توجد أي شكوى في نقص أي سلعة.



وقالت إن المواطن يختار السلع التي تناسبه حسب نصيب الفرد من الدعم البالغ نحو 50 جنيهًا، فضلا عن أن التاجر التمويني يصرف السلع خلال الشهر من الشركة العامة لتجارة الجملة في حال انتهاء صرفها للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية.



وأشار إلى أن التاجر التمويني يصرف 8 استعاضات بتكرار صرف السلع على مدار الشهر، بواقع صرف استعاضة أسبوعيًا حسب قيمة التأمين المدفوع لصالح السلع التموينية بنسبة الـ25%.