مد فترة الاشتراك بمسابقة "أرض الفيروز" للأطفال

يعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية، عن مد فترة الاشتراك في الدورة الخامسة من مسابقة "أرض الفيروز" للأطفال (من سن 5 وحتى 16 سنة) حتى نهاية شهر نوفمبر 2019.



وتتضمن المسابقة مجالات: الرسم، التصوير الضوئي، النحت، الخط العربي، التشكيل المجسم، مع إمكانية استخدام وسائل التقنية الحديثة، على أن تكون الأعمال إنتاج 2019 على مساحة بحد أدنى A4 للعمل المسطح وبحد أقصى 150×150، وللعمل المجسم بحد أقصى الطول 100 سم × العرض 100 سم ×العمق 100 سم.



يذكر أن آخر موعد لتقديم الاشتراك بالمسابقة كان نهاية شهر أكتوبر الجاري على موقع صندوق التنمية الثقافية، بالتزامن مع احتفالات مصر بانتصارات أكتوبر.