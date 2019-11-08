مصرع شخص إثر حادث بالطريق الصحراوي بالبحيرة

لقي شخص مصرعه وأصيبت زوجته، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، بالطريق الصحراوي في نطاق دائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.



وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد ياسر المقرحي مأمور مركز شرطة وادي النطرون بانقلاب سيارة ملاكي بطريق "القاهرة-الإسكندرية" الصحراوي السريع، عند الكيلو 118 تجاه القاهرة، أمام واحة عمر. أسفر الحادث عن وفاة «جمال.ج» 59 سنة، وإصابة زوجته بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقل الجثة والمصابة بسيارتي إسعاف لمستشفى وادي النطرون التخصصي، وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصابة ووضع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.