بيدرسون: هناك جولة أخرى للجنة الدستورية فى 25 الجارى

أكد المبعوث الدولي لدى سوريا غير بيدرسون، أن هناك جولة أخرى من المشاورات ستعقدها اللجنة الدستورية في 25 من الشهر الجاري، واصفًا اللقاءات بالإيجابية.



وأضاف بيدرسون فى تصريحات صحفية أن ما تتوصل إليه اللجنة الدستورية ليس كافيًا وتحتاج إلى تطور في الوضع الميداني.



وحول هدف اللجنة الدستورية، أكد بيدرسون أن هدف اللجنة هو تلبية تطلعات الشعب السوري.



واختتمت اللجنة المصغرة المنبثقة عن الهيئة الموسعة للجنة مناقشة الدستور اجتماعاتها اليوم في مبنى الأمم المتحدة في جنيف، بمشاركة الوفد المدعوم من الحكومة السورية والوفود الأخرى.