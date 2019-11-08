"تذكرتي" تكشف خطوات الحصول على بطاقة المشجع لأمم إفريقيا تحت 23 سنة (فيديو)

قال حاتم سعيد، المسئول في إدارة عمليات شركة تذكرتي، إن طرح الشركة تذاكر بطولة الأمم إفريقيا تحت 23 عاما، ليست التجربة الأولى لهم، موضحًا أنهم مستعدون جيدًا بحكم الخبرة التي حصلوا عليها من بطولة الأمم الإفريقية، إضافة إلى توجيه الجمهور بشكل سلس وسهل داخل الاستاد.



وأضاف "سعيد"، عبر مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك إقبالًا جماهيريًا على حجز تذاكر البطولة، لافتًا إلى أنه يمكن الحصول على بطاقة المشجع من خلال 30 فرعا لإحدى شركات الاتصالات على مستوى القاهرة والجيزة، مشيرًا إلى أن استلام البطاقات يتم عن طريق الفروع فقط.



وأوضح "سعيد"، أن أبواب الاستاد تفتح قبل المباراة بخمس ساعات، وأي أجنبي يريد الحضور في أي مباراة عليه اتباع نفس خطوات للحصول على بطاقة المشجع من شركة تذكرتي، منوهًا بأنه يتم غلق أبواب الاستاد حسب ظروف كل مباراة.