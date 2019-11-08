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محافظات

حملات مكبرة لتنظيف وتجميل مراكز ومدن الشرقية

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 02:39 م
جريدة الدستور
سارة الوردانى
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تشن مراكز ومدن وأحياء المحافظة حملاتها اليومية، والتي تشمل إزالة تراكمات القمامة وقص وتهذيب الأشجار، ودهان البلدورات ورفع الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين، وصيانة أعمدة الإنارة وحل شكاوى المواطنين لتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم في كافة القطاعات.

حيث تواصل رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملاتها المستمرة، لرفع كفاءة منظومة النظافة بميادين وشوارع المدينة، فقد توجهت حملة نظافة طريق الزراعة أمام السجل المدني بشارع فاروق، شملت الحملة لأعمال نظافة ورفع تراكمات القمامة وتفريغ الصناديق ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها ورفع الأتربة (السفوحة) من جانبي الأرصفة وغسيل الأسفلت والأرصفة، وذلك بجهود رجال تحسين البيئة والمعدات الخاصة برئاسة المركز كما تتابع الوحدات المحلية بـ"بني عامر، الزنكلون، بردين، الطيبة، أم الزين" أعمال النظافة اليومية بالطرق وذلك لتحسين المظهر الجمالي.

كما تابعت رئاسة حي ثان الزقازيق أعمال النظافة في شوارع عبدالعزيز أمين وأكوه والقومية وحديقة الحيوان والقنايات ومستشفى جاويش، كما تابعت رئاسة مدينة صان الحجر حملات النظافة ورفع مخلفات القمامة بحمولة 10 أطنان ونقلها إلى التجمعات الرئيسية بالصالحية وتمهيد الطرق الترابية بمعدات الحملة الميكانيكية برئاسة المدينة، كما تم رفع الإشغالات الموجودة بالطريق الرئيسي بعدد 7 حالات وإزالة اللافتات من الطرق الرئيسية وصيانة 10 كشافات على طريق الجمالية ومنطقة المحمودية وشد الأسلاك المرخية وتغير خليتين كهروضوئية بمنطقة المحمودية.

وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس برفع تراكمات القمامة ليلا من حي النادي وحي المتاجر بلبيس وأرض علوان والمحطة، كما تم رفع الإشغالات المخالفة من شارع بورسعيد، كما قامت رئاسة المركز بتغطية بالوعات الصرف الصحي أمام مدارس الزهراء وأبو بكر الصديق، ورفع كومات القمامة خلف مستشفى الغندور، ويتم رفع 500 طن يوميًا من عدد من البؤر المحددة حسب الجدول الزمني والتي يبلغ عددها 39، وتم رش وتطهير المناطق التي تم رفع القمامة منها، بناء على تعليمات المحافظ ومنعا من انتشار الأوبئة والأمراض والحشرات.

وتابعت رئاسة مركز ومدينة فاقوس الأعمال التي تتم بالمدينة، وهي نظافة المناطق التالية على مدار اليوم بالورديات الثلاثة "المنشية - أنقيزة - منية المكرم - الساحة الشعبية - كفر البلاسى - أحمد حلمي" وهذه المناطق تشمل شوارع "مدارس الصنايع - الإنتاج - أسفل السكك الحديد - الجلاء - ترعة المنيا - النقراشي - الجمهورية - سعد زغلول"، وشملت الأعمال استكمال رفع الأتربة والسفوحة من شارع الإنتاج ومخلفات قمامة وهدم مباني منطقة عزبة أم يوسف باللودر الصغير ومعدات الحملة الميكانيكية، وكذلك تصليح الشوارع باللودر ورفع مخلفات هدم المباني من علي جانبي طريق فاقوس جهينة البحرية بالاضافة لمتابعة أعمال قسم الإنارة العامة من أعمال صيانة بشوارع "الإنتاج حتى كوبري السحارة العلوي - المشروع - المنشية الجديدة - شارع المنيسي حتى مسجد سليمان أفندي - شارع الزهور - أبو عليان - منطقة مدرسة طلبة عويضة - مدخل الديدامون الزراعي - خلف الساحة الشعبية - أمام المحكمة - لوحة أبو خليفة شارع الدروس"، حيث تم عمل صيانة ورفع كفاءة الأعمدة والكشافات.

كما حل رئيس المركز شكوى أهالي منطقة عزبة أم يوسف بمدينة فاقوس من تراكم للقمامة والمخلفات بشوارع المنطقة، وتمت إزالة المخلفات والقمامة باللودر والعمال بإدارة تحسين البيئة برئاسة المركز.

وقامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بمتابعة حملات النظافة في شوارع أحمد عرابي وشارع الجمهورية والشوارع الجانبية المتفرعة منها، وتهذيب الأشجار ورشها بالماء وجمع السفوحة من على جانبي الطريق.

وقاد رئيس المركز حملة لغلق الكافيهات التي تدار دون ترخيص وفصل الكهرباء وغلق عداد المياه في شارع عمر بن الخطاب.

وقامت رئاسة مدينة منشأة أبو عمر باستكمال أعمال النظافة ورفع 8 أطنان قمامة من شوارع المدينة وإزالة عدد 3 حالات إشغالات طرق مخالفة من الشوارع.

وقام رئيس مركز ومدينة الحسينية بشن حملة مكبرة لغلق المقاهي والكافيتريات غير المرخصة ببندر مدينه رئيس مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع مركز شرطة الحسينية، لما تسببه من إحداث ضوضاء وإزعاج للمواطنين وللحد من ظاهرة جلوس طلاب المدارس عليها لضمان انتظام اليوم الدراسي، وتم تنفيذ قرار غلق إداري لـ10 مقاهي عامة.

وقام رئيس المدينة بمتابعة أعمال الرصف بشارع مصطفى كامل وتغطية أماكن الحفر بشارع الحرية بالسن لسهولة الحركة.
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