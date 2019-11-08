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الثقافة

"لقلبي حكايتان" على مائدة مكتبة ديوان بهليوبليس غدًا

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 02:39 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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يوقع الكاتب أحمد مدحت سليم، غدًا السبت، روايته الثالثة "لقلبي حكايتان"، الصادرة عن دار دون للنشر والتوزيع، بمكتبة ديوان فرع هليوبليس.

يذكر أن أحداث الرواية تدور في إطار نفسي رومانسي حول "طارق الكيلاني"، رجل أعمال ناجح يعاني من الملل لسبب غامض، رغم عشقه لزوجته "فايزة".

يلجأ الكاتب لحيلة طريفة ليساعد بطل روايته على فهم مشكلته من خلال جلسات "علاج الملل"!! فهل يتخلص طارق من أزمته؟، وكثير من الأسئلة التي تحفل بها الرواية.

"لقلبي حكايتان" هي التعاون الثالث بين "سليم" ودار "دون"، وتعد امتدادًا لمشروعه الأدبي في تحليل علاقات الحب من منظور نفسي رومانسي، لاقى نجاحًا في روايتيه السابقتين "ثلاثة فساتين لسهرة واحدة"، و"خريف، دماء وعشق".

"أحمد مدحت سليم".. كاتب وروائي، صدرت أولى رواياته "ثلاثة فساتين لسهرة واحدة"، في 2015، وحققت نجاحًا كبيرًا وتم اختيارها كواحدة من أفضل الروايات الصادرة عام 2015 بأحد استفتاءات القراء، كما صدرت له في 2017 رواية "خريف، دماء وعشق".
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