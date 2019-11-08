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فن

جوائز مهرجان القاهرة السينمائي

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 02:00 م
جريدة الدستور
محمد مجدي
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ينطلق بعد أيام قليلة، مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41 وتحديدًا في الفترة ما بين 20 إلى 29 من نوفمبر الجاري، على أن يقام حفل الافتتاح على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وترصد "الدستور" كل الجوائز التي يتنافس عليها الأفلام المشاركة في المهرجان وكانت على الشكل التالي.

•جوائز المهرجان لأقسام الأفلام الرسمية:
الهرم الذهبي لأحسن فيلم ويمنح للمنتج (لا تمنح الجائزة مناصفة).

الهرم الفضى – جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأحسن مخرج.

الهرم البرونزى لأفضل عمل أول أو ثان وتمنح للمخرج.

جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو
جائزة أحسن ممثل.
جائزة أحسن ممثلة.
جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني.

جوائز المهرجان الموازية:
•جوائز فاتن حمامة:
الجائزة التقديرية: تمنح لأبرز الشخصيات السينمائية التى ساهمت فى اثراء الفن السينمائى
جائزة التمـــــــــيز: تمنح للشخصيات السينمائية المتميزة التى تساهم فى الارتقاء بالفن السينمائى

•جوائز مسابقة آفاق السينما العربية للأفلام الطويلة:
جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربى، وتمنح للمخرج.
جائزة صلاح أبوسيف جائزة لجنة التحكيم الخاصة.
جائزة أحسن فيلم غير روائي.
جائزة أحسن أداء تمثيلى.

•جوائز مسابقة أسبوع النقاد الدولى للأفلام الطويلة:
جائزة شادي عبدالسلام لأحسن فيلم وتمنح للمخرج.
جائزة فتحى فرج جائزة لجنة التحكيم الخاصة

•جوائز مسابقة سينما الغد الدولية للأفلام القصيرة:
جائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير
جائزة لجنة التحكيم الخاصة

•جوائز المهرجان النقدية:
جائزة يوسف شريف رزق الله (جائزة الجمهور) وقدرها 20000 دولار (تمنح مناصفة بين المنتج والشركة التى ستقوم بتوزيع الفيلم في جمهورية مصر العربية)، سيتم منح الجائزة لأحد الأفلام التى سيتم اختيارها فى المسابقة الدولية.

جائرة أفضل فيلم عربى وقدرها 15000 دولار (تمنح لمنتج الفيلم) الذى تختاره لجنة تحكيم خاصة لأفضل فيلم عربى يتم اختيار الفيلم فى أى من المسابقات الثلاث (المسابقة الدولية، آفاق السينما العربية أو أسبوع النقاد).
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