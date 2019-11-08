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محافظات

قوافل طبية مجانية تستهدف القرى المحرومة في بني سويف

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 01:57 م
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد حفيظ
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واصلت مديرية صحة بني سويف، الدفع بقوافل طبية مجانية إلى القرى والعزب المحرومة بجميع مراكز المحافظة السبع، حيث تم الدفع بقافلة طبية مجانية على مدار يومين، إلى قرية بني غنيم التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة، من خلال 11 عيادة، يتوفر بداخلهم 9 تخصصات.

وجرى توقيع الكشف الطبي على 1706 مواطنين في جميع التخصصات، وأجريت التحاليل الطبية اللازمة للمرضى، وصرف العلاج اللازم لهم، تحت إشراف الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة هايدي محمد عبد الوهاب، منسق القوافل.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، إن القافلة تردد عليها 1706 مواطنين، وأُجري 115 تحليلًا بمعمل الدم، و39 تحليلًا بمعمل طفيليات، وإحالة 38 مواطنا للمستشفيات، وعمل 25 قرار علاج على نفقة دولة، و25 حالة أشعة، و33 موجات فوق صوتية.

وكشف "حميدة" عن إجراء الكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ126 مواطنين، وعقد ندوة تثقيف صحي بحضور 149 سيدة من أهالي القرية، عن الالتهاب الكبدي الفيروسي، تنظيم الأسرة، الرضاعة الطبيعية، النظافة الشخصية، التغذية السليمة، أورام الثدي، الأمراض غير السارية، موضحًا بأن القافلة تشمل القرى والنجوع؛ لتقديم الخدمة الطبية للمرضى غير القادرين من الأهالي.
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