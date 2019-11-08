نقابة التشكيليين تطالب الأعضاء المخالفين بتسديد الرسوم

منحت نقابة التشكيليين فرصة لأعضائها العاملين الذين لم يقوموا بتجديد العضوية وسداد الرسوم المستحقة، حتى 20 نوفمبر لسداد الاشتراك ليكون لهم حق المشاركة والتصويت بالانتخابات القادمة.



ومن المقرر أن تعقد الانتخابات في 20 ديسمبر القادم 2019، وتجرى الإعادة في 3 يناير 2020، وتفتح النقابة أبوابها للأعضاء من السادسة حتي العاشرة مساء يوميًا عدا الجمعة، والعطلات الرسمية.



وكانت قد أعلنت النقابة عن الأسماء المبدئية المرشحة لمنصب النقيب، وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان الفرعية، وتفتح غدًا أبواب الطعون والتنازلات عن الترشيح حتى يوم 14 من الشهر الجاري.



ومن أبرز المشرحين على منصب النقيب هم: "الفنان طه القرنى، والفنان محمد أسحق، الفنانة صفية القبانى، والفنان عادل عبدالرحمن أحمد، والفنان عبدالفتاح بدرى، والفنانة سهير عثمان".

