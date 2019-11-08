اللواء الشهاوى: مصر قضت على الكتلة الصلبة للإرهاب (فيديو)

وأوضح "الشهاوي"، أن الجرائم الإرهابية التى تتم باسم الدين من خلال هؤلاء الإرهابيين، تجعلنا أن نحافظ على الثوابت الدينية التي تحدٍ على التسامح والعطاء، مشيرًا إلى أن الإرهاب والتشكيك لن يثني الشعب والقيادة على المضى نحو المستقبل.

قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية المولد النبوي، هو خطاب كاشف يحمل الكثير من المعاني والرسائل، وتشير الرسالة الأولى إلى أن ثوابت الأديان ثابتة وراسخة لا يمكن أن يغيرها أحد.وأشار "الشهاوى"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، إلى أن الرسالة الثانية هى مجابهة الإرهاب لحماية الدين نفسه، وأن إرادتنا لا تلين في مواجهة الإرهاب، منوهًا بأن مصر نجحت في أن تقضي على الكتلة الصلبة للإرهاب، إضافة إلى حفاظها على الثوابت الدينية.