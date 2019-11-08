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تقارير ومتابعات

عُمرة وإطلاق اسمه على دار أيتام.. رثاء نجوم الفن لهيثم أحمد زكي

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 01:52 م
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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صدمة كبيرة سيطرت على الوسط الفن، فجر أمس الخميس، بإعلان وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي؛ إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، وما إن توفى حتى تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات له وهو يشكو من الوحدة وعدم وجود أحد بجانبه، ليبدأ زملاؤه رثاءه بطرق مختلفة، تعبيرًا عن حزنهم لرحيله.

"عُمرة"
نشر عدد من الفنانين صورة لشخص يؤدى العمرة باسم الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، الذى وافته المنية عن عمر 35 عامًا.

كانت الصورة من أمام الكعبة المشرفة ومكتوب عليها: "عمرة للمرحوم هيثم أحمد زكى اللهم تقبلها، 7 -11-  2019".

"دار أيتام باسمه"
قررت المنتجة سارة الطباخ عمل صدقة جارية بأحد دور الأيتام، للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، الذى وافته المنية أمس.

وكتبت "الطباخ"، عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "أنا حاعمل صدقة جارية على روح هيثم أحمد زكي.. مين يحب يشارك؟ نكون كلنا أخدنا ثوابها".

وتابعت:"أنا بجد بشكر كل الناس إللى كلمتني وعايزة تشارك عشان هيثم، بجد إحنا حلوين أوى من جوة وبنحب نساعد وبنحب الخير، صدقة جارية لصالح دار أيتام على روح هيثم أحمد زكي".

"أبيات شعر"
حرص الفنان صلاح عبدالله، على نعى الفنان الراحل بأبيات شعر بعد وفاته فى الساعات الأولى من فجر أمس الخميس، داخل منزله بالشيخ زايد.

وغرد صلاح عبدالله، عبر حسابه على تويتر، قائلًا: "الوحدة ضجة ملهاش أي صوت، الوحدة غولا لابسة توب عنكبوت، الوحدة حفرة من السكون والسكوت، الوحدة خوف، الوحدة موت.. أرجوكم لا تكفوا عن الدعاء لمن عاش وحيدًا ومات وحيدًا".




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