"مستقبل وطن" يختتم نهائى دورى الحزب لكرة القدم في الشرقية

اختتم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة الشرقية، فعاليات دوري مستقبل وطن، الموسم الثانى، لكرة القدم، علي مستوي المحافظة، بمشاركة فريقي "المازن جروب، والمطاوعة" وسط حضور جماهيرى شبابي كبير، وذلك فى ملاعب قرية الجديدة بمركز منيا القمح.



وشهد حفل نهائي الدوري حضور كل من، الدكتور محمد سليم أمين الحزب بالمحافظة، والنائب خالد بشر، أمين الشئون البرلمانية بالمحافظة، واللواء عصام أبوالمجد، والنائب وجيه أباظة، والنائبة عبير تقبيه، ولفيف من أعضاء وقيادات الحزب بالأمانة المركزية في المحافظة ومنهم الدكتور صلاح شويخ امين العمل الجماهيري، والمهندس أشرف الدوكار، والدكتور حاتم عبدالعزيز، والدكتورة زينب فهيم، والمهندس على أبوأحمد، ومحمد عبدالنبى، والأستاذ محمد بركات، وعدد من شباب المحافظة، وهيئة مكتب الحزب بمركز منيا القمح بقيادة المهندس سامي حربي.



وبدأت فاعليات حفل المباراة النهائية، بعزف السلام الجمهوري، والوقوف دقيقة حدادا على شهداء الوطن من الجيش والشرطة، وانتهت المباراة الختامية بفوز فريق "الماذن جروب" ممثلا عن مدينة الزقازيق، على فريق "المطاوعة" ممثلا عن مركز "ههيا"، بركلات الترجيح 23 ليكون "الماذن جروب" متوجًا بطلًا لدوري مستقبل وطن علي مستوي محافظة الشرقية.



وقدم الدكتور محمد سليم أمين الحزب بالمحافظة، الشكر لكل القائمين على تنظيم هذا الحدث الرياضي الذى يستهدف تنمية الروح التنافسية بين شباب المحافظة وتقوية التلاحم الوطني فيما بينهم، مؤكدًا دعم الحزب الدائم لكافة الأنشطة التي تعمل على اكتشاف مواهب وقدرات الشباب للعمل على تنميتها ورعايته، من أجل مصر.



ومن جانبه، أضاف الدكتور أحمد علاء أمين الشباب بالمحافظة، أن فعاليات دوري مستقبل وطن، تأتي في إطار السياسة التي ينتهجها الحزب، بتنظيم العديد من الفاعليات والأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية لتقديم الخدمات للشباب وتعزيزا لدور الرياضة في المجتمع، والاهتمام بالأجيال القادمة، وإتاحة الفرص للموهوبين كرويًا في تغيير حياتهم للأفضل.



يذكر بأن المنافسة في دوري مستقبل وطن بالشرقية بدأت بمشاركة 400 فريق ممثلين عن مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة، ونجحت الفرق الممثلة عن "الزقازيق، وههيا، والعاشر، والحسينية" بالصعود للمربع الذهبي ليفوز فريق "الماذن جروب" بكأس البطولة عن محافظة الشرقية، ويحصل على مكافأة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، والمطاوعة بالمركز الثاني بـ مكافأة 7 آلاف جنيه، والعاشر من رمضان بالمركز الثالث بمكافأة 5 آلاف جنيه، وسط فرحة الآلاف من الجماهير.