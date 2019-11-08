التلوث يقتل أسماك ترعة "منية سندوب"

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم أخذ عينات من الأسماك النافقة بترعة خلف قرية منية سندوب لتحليلها في المعمل المركزي، وبيان سبب النفوق.



وكان جهاز شئون البيئة قد تلقى شكوى من أهالي منية سندوب بنفوق كميات كبيرة من الأسماك بترعة القرية نتيجة إلقاء جرار كسح بمياه صرف صحي في الترعة، حتى أصبحت الترعة يخرج منها روائح كريهة.



وأكد شهود عيان أن الأهالي يلقون بصرف البيوت داخل الترعة، إضافة إلى المصانع المحيطة بالقرية مما حول الترعه إلى مياه صرف صحى حتى أصبحت مكان غير صالح للأسماك.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخذ العينات اللازمة لبيان سبب نفوق الأسماك.