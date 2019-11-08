غدًا.. فتح باب الطعون والتنازلات فى انتخابات نقابة التشكيليين

تفتح نقابة الفنانين التشكيليين، باب التنازلات والطعون، على الأسماء المتقدمة للترشح على مقعد النقيب ومجلس إدارة النقابة 2019، في الفترة من 9 حتى 14 نوفمبر الجارى.



وكانت قد أعلنت النقابة بشكل مبدئى الأسماء المرشحة على منصب النقيب، وهم 6 فنانين: "الفنان طه القرني، والفنان محمد إسحق، الفنانة صفية القباني، والفنان عادل عبدالرحمن أحمد، والفنان عبدالفتاح بدري، والفنانة سهير عثمان".



و المتقدمون للترشح على عضوية مجلس الإدارة: "الفنان طارق عبدالعزيز محمود حسنين، الفنانة حنان سمير عبدالعظيم، الفنان سيد عبدالعظيم عبد الحميد، الفنان ممدوح محمود إبراهيم القصيفي، الفنان مصطفى أمين القرماوي، الفنان إيهاب أحمد متولى كشكوشة، الفنانة رانيا عبدالمنعم عبدالباسط علام".



أما المتقدمون للترشح على عضوية مجلس الإدارة شعبة التصوير: "الفنان إبراهيم مصطفى شلبي، والفنان أحمد عبدالجواد، والفنان أحمد جلال إبراهيم، والفنان عادل عبدالرحمن أحمد".



أما المتقدمون للترشح على عضوية مجلس الإدارة شعبة الخزف: "الفنانة ريهام محمود عمران، والفنانة سلوى أحمد محمود، والفنان وائل فاروق إبراهيم، والفنان أحمد عبدالكريم عبدالنبى، والفنانة مرفت حسن السويفي، والفنان أحمد محمد عبدالوهاب".



وكذلك المتقدمون للترشح على عضوية مجلس الإدارة شعبة الديكور: "الفنان مدحت أحمد السيد رجب، الفنانة منال عبدالحميد شلتوت، الفنان مصطفى عبد العزيز محمود غنيم، الفنانة مرفت مرسى عبدالله مرسى، الفنانة عبير أحمد خيرى، الفنان طارق عيد أحمد السيد".





أما المتقدمون للترشح على عضوية مجلس الإدارة شعبة النحت: "الفنان عبدالمنعم عبدالسميع، الفنانة ملك كرم الدربي، الفنان أسامة السيد محمود محمد السروى، الفنان حسن كامل حسن، الفنانة مروة يوسف وهبة، الفنان عادل ناجى نظير سليم، الفنان مختار كمال النادى".