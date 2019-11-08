عصام عفيفى: ارتفاع معدلات التنمية خلال عام 2020 (فيديو)
الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 01:37 م
ياسمين عباسطباعة
قال الدكتور عصام عفيفي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن الاقتصاد وجه من أوجه التنمية في المجتمع، لافتًا إلى أن الدولة المصرية أحزرت سبقًا بتخطيط واعِ فى كل المجالات، ويكفي شهادات البنك الدولي، والهيئات الدولية.
وأضاف "عفيفي"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن القيادة السياسية لديها تخطيط واعِ، مما يجعل الدول تحتذي بالتجربة المصرية، إضافة إلى أن البنك يصدرها من عوامل نجاحه.
وأشار إلى أن الطفرة الاقتصادية واكبتها طفرة في المجالات الأخرى، منها البنية التحتية والبنية التشريعية، مثل الاستثمار الذي يستغل طاقات الدولة ومواردها المتاحة، بالإضافة إلى أمن واستقرار الدولة المصرية، مما يجعلها في أحسن صورة، وأفضل مثال، ونرى ذلك في ارتفاع معدلات التنمية خلال عام 2020، وأيضًا انخفاض معدل البطالة. اضغط
وأضاف "عفيفي"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن القيادة السياسية لديها تخطيط واعِ، مما يجعل الدول تحتذي بالتجربة المصرية، إضافة إلى أن البنك يصدرها من عوامل نجاحه.
وأشار إلى أن الطفرة الاقتصادية واكبتها طفرة في المجالات الأخرى، منها البنية التحتية والبنية التشريعية، مثل الاستثمار الذي يستغل طاقات الدولة ومواردها المتاحة، بالإضافة إلى أمن واستقرار الدولة المصرية، مما يجعلها في أحسن صورة، وأفضل مثال، ونرى ذلك في ارتفاع معدلات التنمية خلال عام 2020، وأيضًا انخفاض معدل البطالة. اضغط