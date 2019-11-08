ضبط بقرة مذبوحة مُصابة بالسل في كفر الشيخ (صور)

شنّت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة على الأسواق والمطاعم ومحلات الجزارة، بمركز ومدينة بيلا، بالتعاون مع مديريتي التموين والصحة؛ لضبط اللحوم الفاسدة والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.



قاد الحملة، الدكتور محمد البراوي، مدير عام الصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، والدكتور أسامة محمود عوض، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، والدكتورة عزة شحاتة، مدير عام إدارة بيلا البيطرية، وعدد من القيادات البيطرية.



وأسفرت الحملة، عن ضبط "بقرة" تزن نحو 550 كجم، مذبوحة خارج المجازر، ومُصابة بالسل البقري العام، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، قبل بيع لحومها للجمهور".



وتم على الفور، إعدام الـ"ذبيحة"، وفقًا للاشتراطات الصحية والبيئية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع البدء في إجراءات صرف التعويض المناسب لصاحب الحالة.



ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالحكيم حامد أبوإسماعيل، وكيل الوزارة ـ مدير عام الطب البيطري في كفر الشيخ، أن مديرية الطب البيطري مُستمرة في تنفيذ حملاتها على جميع الأسواق والمحلات العامة والمطاعم؛ لضبط اللحوم، والأسماك، والسلع الغذائية الفاسدة؛ حفاظًا على صحة وسلامة الجميع، محذرًا التجار من التلاعب بأرواح المواطنين.