آية صلاح.. تعيد إحياء الأحذية القديمة بالرسم: "كوتشى السبب"

انقطع حذائها، قبل أن تلقى به في سلة المهملات، فكرت في غسله وتصليحه والرسم عليه، ليعود بشكل جديد وملفت وجذاب، هذا ما فعلته آية صلاح، التي تُفكر في استغلال موهبتها، لكن دراستها لهندسة الميكانيكا كانت تعيقها.



تقول "آية صلاح لـ "الدستور": كنت دائمة المتابعة للأعمال الفنية، حتي خلال فترة انقطاعي عن الرسم لكن لم أستطع الرسم باحترافية في هذا الوقت تحديدا لعدم وجود الممارسة وضغط الجامعة، لكن كل ما كان يشغلنى هو حبي للرسم وشغفي به.



وتضيف: كان الكوتش حذائي المفضل وكان بيريح رجلى لأبعد حد، لكنه تقطع، واحتفظت به فترة كبيرة، وقبل أن ألقيه في القمامة، جاءت لي فكرة تغيير شكله، وبدأت أرسم عليه وانتهى الأمر بشكله المبهر، ومنذ هذه اللحظة قررت الرسم على الأحذية، فهى تعتبر نوعًا جديدًا من الفن لم يبتكر مثله أحد من قبل.



"آية" دشنت مشروعها الخاص، عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويأتي إليها أشخاص كي ترسم لهم صورًا على الكوتشيات والأحذية، واختارت بيعها بسعر زهيد، أي بثمن تكلفة المادة الخام فقط.

