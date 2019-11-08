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مصر

مدبولي يشهد حفل ختام مؤتمر علماء المصريات بقلعة صلاح الدين

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 01:27 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حفل ختام الدورة الـ12 للمؤتمر الدولي لعلماء المصريات، الذي نظمته وزارة الآثار بقلعة صلاح الدين الأيوبي، بحضور لفيف من الوزراء الحاليين والسابقين وأعضاء مجلس النواب و600 عالم آثار من 30 دولة.

وأكد وزير الآثار، في كلمته، أن الآثار المصرية تحظى بدعم سياسي ومالي غير مسبوق من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والحكومة المصرية ومجلس النواب، حيث شهدت السنوات القليلة الماضية إنجازات كبيرة في مجال الآثار المصرية، تنوعت بين تنفيذ مشروعات متاحف، وتطوير وصيانة وترميم لمواقع أثرية في مختلف محافظات مصر.

وأشار وزير الآثار إلى أن الدولة المصرية تدرك تمامًا أهمية ملف الآثار الذي هو عنوان الحضارة المصرية وتميزها ما بين الأمم ودورها الأساسي في تنشيط السياحة والترويج لمصر عالميًا.

وأوضح أن الدورة الثانية عشر لهذا المؤتمر في مصر كانت مختلفة عن كل الدورات السابقة، حيث إن الوزارة نظمت أكثر من فاعلية للمشاركين بالمؤتمر، تجوب بهم تاريخ مصر الطويل بمختلف عصوره التاريخية، من خلال تنظيم الرحلات في عدة مناطق اثرية بالقاهرة وثلاث فعاليات؛ الأولى كانت تحت سفح الهرم، والثانية بقصر محمد علي بالمنيل والثالثة بقلعة صلاح الدين.

وأضاف أن ذلك يأتي حرصًا من الوزارة على أن تكون زيارات أعضاء المؤتمر في أماكن أثرية مختلفة ورسالة منها للعالم بتنوع الحضارة المصرية التي لا تتوافر في أي بلد آخر، فمنها مصر القديمة متمثلة في أهرامات الجيزة، ومصر الحديثة متمثلة في قصر محمد علي بالمنيل، ومصر الإسلامية متمثلة في قلعة صلاح الدين، مشيرًا إلى أن الوزارة نظمت كذلك جولة للمشاركين بمشروع المتحف المصري الكبير.

ودعا وزير الآثار المشاركين إلى حضور وقائع الإعلان عن كشف أثري جديد في منطقة سقارة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان وزير الآثار، افتتح يوم الأحد الماضي، فعاليات الدورة الثانية عشرة للمؤتمر الدولي لعلماء المصريات، والتي تستضيفه القاهرة في الفترة من 3 إلى 8 نوفمبر الحالي.
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