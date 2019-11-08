"مستقبل وطن" يختتم نهائى دورى الحزب لكرة القدم بالقاهرة (صور)

اختتم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة القاهرة، فعاليات دوري مستقبل وطن، الموسم الثانى، لكرة القدم، علي مستوي المحافظة، بمشاركة فريقي المعادى والسلام ثانى، وسط حضور جماهيري كبير، وذلك علي أرض ملعب روض الفرج.



وشهد حفل نهائي الدوري حضور كل من، النائب محمد ماهر، أمين الحزب بالمحافظة، والنائب إيهاب العمدة، أمين التنظيم الحزب بالمحافظة، والنائبة شادية خضير عضو الأمانة المركزية للحزب، والمهندس الطاهر عبدالحميد الأمين المساعد ومسئول قطاع شمال بالمحافظة، والنائب إيهاب الطماوى، والنائب أحمد إسماعيل، والنائب شريف الورداني، وفؤاد القاضي، أمين العمل الجماهيري بالمحافظة، وهاني مغربي أمين أمانة قسم المعادي بالحزب، ومحمد عمار مجاور أمين أمانة العمل الجماهيري بقسم المعادي، وطلعت طنطاوي أمين أمانة السلام ثاني، وجمال أبوالفتوح أمين أمانة روض الفرج، ولفيف من أعضاء وهيئة مكتب المعادي والساحل والسلام ثاني، وقيادات الحزب، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.



وبدأت فاعليات حفل المباراة النهائية، بعزف السلام الجمهوري، وتقديم عدد من العروض الاستعراضية قبل انطلاق المباراة النهائية، كما رفع المشاركين الأعلام المصرية علي هامش الحفل.



وانتهت المباراة النهائية بفوز فريق المعادي، علي فريق السلام ثاني، ليكون "المعادى" متوجًا بطلًا لدوري مستقبل وطن علي مستوي محافظة القاهرة.



وقدم النائب محمد ماهر، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، الشكر لكل القائمين على تنظيم هذا الحدث الرياضي الذى يستهدف تنمية الروح التنافسية بين شباب المحافظة وتقوية التلاحم الوطني فيما بينهم، مؤكدًا دعمه الدائم لكافة الأنشطة التي تعمل على اكتشاف مواهب وقدرات الشباب للعمل على تنميتها ورعايتها.



ومن جانبه، أضاف النائب إيهاب العمدة، أمين التنظيم بالمحافظة، أن فعاليات دوري مستقبل وطن، تأتي في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، بتنظيم العديد من الفاعليات والأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية لتقديم الخدمات للشباب وتعزيزا لدور الرياضة في المجتمع، والاهتمام بالأجيال القادمة، وإتاحة الفرص للموهوبين كرويًا في تغيير حياتهم للأفضل.